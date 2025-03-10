'ABD'de durgunluk yaşanma olasılığı artıyor'

Wall Street Journal'a röportaj veren Bank of America'nın (BofA) eski küresel ekonomi araştırma başkanı Ethan Harris, "ABD'de durgunluk yaşanma olasılığı geçen yıl keskin bir şekilde düştü, ancak şimdi tekrar yükseliyor" dedi.

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Birçok ekonomist önümüzdeki birkaç ay içinde yüksek frekanslı verilerde bir yavaşlamanın kanıtının görülebileceğini bekliyor.

Atlanta Fed GDPNow modelinde ilk çeyrek döneme ilişkin GSYH tahmini en son -%2,4 olarak belirlendi.

Şu anda New York'ta yaşayan ve kendisini ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gözlemcisi olarak tanımlayan Harris, Trump yönetiminin politika değişikliğine yaklaşımı bu kadar dengesiz olmasaydı ABD'nin ekonomik görünümü konusunda daha iyimser olacağını sözlerine ekledi.

Harris, "Politikalardaki iniş çıkışlar durursa ve şirketler önceden plan yapabilir ve gerçek politikalar ılımlı olursa iyimserim" diye konuştu.

Başkan Trump, pazar günü Fox News'e verdiği röportajda gümrük vergilerini artırma, göç kesintileri ve hükümet harcamalarını azaltma gibi ekonomik platformunun kısa vadeli türbülansa neden olabileceğini söyleyerek ekonominin bu yıl daralacağını ve resesyona gireceğini dışlamayı reddetti.

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Küresel piyasalar yakın ticaret ortakları olan Meksika ve Kanada'ya uygulanan gümrük vergileriyle ilgili belirsizliğe zaten olumsuz tepki verirken, Trump politika gündeminin faydalarının görünür hale gelmesi için bir geçiş dönemi olacağını söyledi.

Harris, 2025'te sağlıklı %2 veya daha fazla ekonomik büyümeye devam etmek için çok geç olmadığını söyledi. Ekonomist, "Ancak beklediğim gibi mevcut gidişat devam ederse ekonomi muhtemelen bir büyüme durgunluğuna girecektir" dedi ve GSYH büyümesinin bir yıl öncesine kıyasla yaklaşık %1'e kadar yavaşlayabileceğini tahmin etti.

ABD'de 2024 yılının ilk çeyrek dönemine ilişkin öncü veri 30 Nisan'da açıklanacak.