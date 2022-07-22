ABD'de ekonomik aktivite 2 yıldır ilk kez daraldı

Hizmet sektöründeki keskin yavaşlamanın imalat sektöründeki ılımlı büyüme üzerinde baskı yaratmaya devam etmesinin etkisiyle S&P Global tarafından hazırlanan bileşik PMI temmuz ayında, haziran ayındaki 52,3 puandan 47,5 puana indi.

Hizmet sektörü PMI temmuz ayında, haziran ayındaki 52,7 puandan 2020 yılı Mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviye olan 47 puana geriledi.

İmalat sektörü PMI'nın 52,7 puandan 52,3 puana gerilemesi bileşik PMI'da keskin düşüşün önüne geçemedi.

Ekonomistler hizmet PMI'nın temmuz ayında 52,6 puanda kalmasını, imalat PMI'nın 52 puana gerilemesini bekliyordu.

S&P Global Baş Ekonomisti Chris Williamson yaptığı açıklamada "Temmuz ayı için öncü PMI verisi ekonomide endişe verici kötüleşmeye işaret ediyor. Pandemi nedeniyle karantina uygulanan aylar dışarıda bırakılır ise üretim 2009 yılı global finansal krizinden bu yana görülmeyen bir oranda düşüyor" dedi.