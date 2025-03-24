Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaABD'de ekonomik faaliyetler hız kazandı
HaberlerUzmanparaABD'de ekonomik faaliyetler hız kazandı

ABD'de ekonomik faaliyetler hız kazandı

Chicago Fed'in Ulusal Faaliyet Endeksi'ne göre istihdam piyasasındaki gevşeme işaretlerine rağmen ABD'de ekonomik faaliyetler hız kazandı.

24.03.2025 - 16:23 | | Foreks Haber
ABD'de ekonomik faaliyetler hız kazandı

Endeks, yeni ve revize edilmiş rakamlara göre Ocak ayındaki eksi 0,08 seviyesinden Şubat ayında 0,18'e yükseldi. Sıfırın üzerindeki okuma, büyümenin ay boyunca uzun vadeli ortalamayı aştığını gösteriyor.

Haberin Devamı

Artış, üretim, satışlar, siparişler ve stoklar ile kişisel tüketim ve konut göstergelerindeki iyileşmeden kaynaklandı. Ancak istihdamla ilgili göstergeler bir önceki aya göre gerileyerek iş gücü piyasasında bir miktar zayıflamaya işaret etti.

Endeksin üç aylık hareketli ortalaması 0,07'den 0,15'e yükselirken, aylık endeksteki değişimin göstergeler arasında üç aya ne kadar yayıldığını gösteren CFNAI yayılım endeksi 0,08'den 0,16'ya yükseldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray Arjantinli yıldızın transferi için karşı karşıya geldi!

Fenerbahçe ve Galatasaray Arjantinli yıldızın transferi için karşı karşıya geldi!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş öğrencilere konferans verdi: 'Güzel ahlak, gencin süsüdür'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş öğrencilere konferans verdi: 'Güzel ahlak, gencin süsüdür'