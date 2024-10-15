ABD'de elektrikli araç satışları arttı
ABD'de elektrikli araç satışları yüzde 11 yükseldi.
15.10.2024 - 09:10 | | Foreks Haber
Cox Automotive'in Kelly Blue Book (KBB) raporuna göre ABD'de elektrikli araç satışları bir önceki yıla göre %11 artarak 346.000'in biraz üzerine ulaştı. ABD'deki elektrikli araç pazar payı geçen yılki %7,8 seviyesinden %8,9'a yükseldi.
Haberin Devamı
Elektrikli araç pazar payı büyüme oranı bir miktar yavaşlamış olsa da, birçok kişinin ABD'de elektrikli araçların benimsenmesi için önemli bir kilometre taşı olarak gördüğü %10 eşiğine yaklaşıyor.
Cox Automotive'den Stephanie Valdez Streaty, "Yıldan yıla büyüme yavaşlamış olsa da, ABD'deki elektrikli araç satışları yükselmeye devam ediyor" dedi.