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ABD'de emtia finansman işinden çıkıyor

Fransa'nın en büyük bankası BNP Paribas, ABD'de emtia finansman işinden çıkma kararı aldı.

01.07.2022 - 09:52 |
ABD'de emtia finansman işinden çıkıyor

BNP Paribas, ABD'de emtia finansmanı işinden çıkma kararı aldığını bildirdi.

Banka, ABD'deki emtia finansman kredileri portföyünü Mitsubishi UFJ Financial Group'a satıyor.

Kredi portföyünün satışının 3-6 ay içinde tamamlanması öngörülüyor.

BNP Paribas açıklamasında ABD'de emtia finansmanı işini satmalarının bankaya etkisinin sınırlı olacağını, ABD ve Amerika kıtasındaki yenilenebilir enerji alanındaki müşterilerine derinden bağlı olmayı sürdürdüğünü de vurguladı.

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