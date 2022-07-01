ABD'de emtia finansman işinden çıkıyor
Fransa'nın en büyük bankası BNP Paribas, ABD'de emtia finansman işinden çıkma kararı aldı.
01.07.2022 - 09:52 |
BNP Paribas, ABD'de emtia finansmanı işinden çıkma kararı aldığını bildirdi.
Banka, ABD'deki emtia finansman kredileri portföyünü Mitsubishi UFJ Financial Group'a satıyor.
Kredi portföyünün satışının 3-6 ay içinde tamamlanması öngörülüyor.
BNP Paribas açıklamasında ABD'de emtia finansmanı işini satmalarının bankaya etkisinin sınırlı olacağını, ABD ve Amerika kıtasındaki yenilenebilir enerji alanındaki müşterilerine derinden bağlı olmayı sürdürdüğünü de vurguladı.