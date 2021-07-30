ABD'de ETF'lere para girişi rekor seviyede

Financial Times gazetesinin haberine göre 8 aydan az bir sürede ABD'de halka açık ETF'lere giren para geçen yılın toplamında kırılan rekoru 1 milyar dolar aştı.

Habere göre ABD'de ETF'lerin yönetimi altındaki varlıkların toplamı da 6,6 trilyon dolar seviyelerine yükseldi. Hisse senedi ETF'lerine para girişi 384 milyar dolar olurken geçen yılın tamamında bu rakam 249 milyar dolardı.