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ABD'de fabrika siparişleri arttı

ABD'de fabrika siparişleri, ağustosta yüzde 1,2 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

04.10.2021 - 17:51 | | AA
ABD'de fabrika siparişleri arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 artarak 515,7 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydeden fabrika siparişlerinin yüzde 1 artması öngörülüyordu. Fabrika siparişleri, temmuz ayında yüzde 0,7 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,8 artışla 263,6 milyar dolara, dayanıksız mallara yönelik siparişler de yüzde 0,6 yükselerek 252,1 milyar dolara çıktı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

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