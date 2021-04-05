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ABD'de fabrika siparişleri azaldı

ABD'de fabrika siparişleri, şubatta yüzde 0,8 azalarak 9 ay art arda kaydettiği artışın ardından ilk kez beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

05.04.2021 - 17:48 | | AA
ABD'de fabrika siparişleri azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 azalarak 505,7 milyar dolara geriledi.

9 ay art arda kaydettiği artışın ardından ilk kez düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, fabrika siparişlerinin yüzde 0,5 azalması yönündeydi.

Bu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,2 azalışla 254,1 milyar dolara gerilerken, dayanıksız mallara yönelik siparişler yüzde 0,4 azalarak 251,6 milyar dolara indi.

Ocak ayına ait fabrika siparişlerindeki artış ise yüzde 2,6'dan yüzde 2,7'ye revize edildi. Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

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