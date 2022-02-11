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ABD'de federal bütçe iki yıldır ilk kez fazla verdi

ABD'de federal bütçe ocak ayında iki yılın ardından ilk kez fazla verdi.

11.02.2022 - 07:30 |
ABD'de federal bütçe iki yıldır ilk kez fazla verdi

ABD'de federal bütçe Eylül 2019'dan bu yana ilk kez fazla verdi. Ocak ayında federal bütçede 119 milyar dolar fazla oluştu. 2021 Ocak ayında 163 milyar dolar açık ortaya çıkmıştı.

Hazine Bakanlığı verilerine göre ocak ayında oluşan 119 milyar dolarlık fazla, Nisan 2019'dan bu yana görülen en yüksek bütçe fazlası olarak kayıtlara geçti.

Ocak ayında bütçe gelirleri yüzde 21 artarak 465 milyar dolar olurken, harcamalar yüzde 37 azalarak 346 milyar dolara geriledi. ABD, Ocak 2021'de pandeminin etkileri ile mücadele için vatandaşlara 142 milyar dolar dağıtmıştı.

1 Ekim'de başlayan mali yılın ilk 4 ayında ise federal bütçe geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 düşüşle 259 milyar dolar açık verdi. 4 ayda bütçe gelirleri yüzde 28 artarak 1,52 trilyon dolar olurken, harcamalar yüzde 8 düşüşle 1,78 trilyon dolara indi.

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