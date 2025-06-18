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ABD'de GENIUS kripto yasa tasarısı onaylandı

ABD Senatosu, sabit kripto paralar için ilk düzenleyici çerçeve kabul edilen 'GENIUS' kripto yasa tasarısına onay verdi.

18.06.2025 - 14:05 | | AA
ABD'de GENIUS kripto yasa tasarısı onaylandı

CNBC haberine göre, "GENIUS" kripto yasa tasarısı, Senato'da 30'a karşı 68 evet oyuyla kabul edildi. Senato'da hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tasarı lehine oy kullandı. Tasarı, görüşülmek üzere Temsilciler Meclisine gönderildi.

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Demokrat Senatör Kirsten Gillibrand, yaptığı açıklamada, "GENIUS Yasası tüketicileri koruyacak, sorumlu inovasyonu mümkün kılacak ve ABD dolarının hakimiyetini güvence altına alacak." ifadesini kullandı.

TASARI

GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act) ifadesi, "ABD Sabit Kripto Paraları için Ulusal Yeniliği Sağlama ve Kurma Yasası" olarak biliniyor.

Sabit kripto paralar için ilk düzenleyici çerçeveyi oluşturması beklenen tasarı, sektör için rezerv desteği, aylık denetim ve kara para aklamayı önleme uyumluluğu gibi güvenlik önlemlerini belirleyecek.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, geçen hafta Senato'daki konuşmasında, ABD sabit kripto para piyasasının gelecek birkaç yıl içinde 8 kat büyüyerek 2 trilyon doları aşabileceğini söylemişti.

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