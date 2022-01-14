ABD'de girişim sermayesi yatırımları rekor kırdı

Girişim sermayesi şirketleri 2021 yılında teknoloji, biyoteknoloji, sağlık hizmetleri, finansal teknoloji sektörlerinde yatırıma hız verdi ve toplam 17 bin 54 yatırım gerçekleştirdi.

Girişim sermayesi fonlarına yatırımlar ilk kez 100 milyar dolar sınırını aştı.

Girişim sermayesi alanında faaliyet gösteren şirketlerin 730 fonu 2021'de, 2020 yılına göre 40 milyar dolar artışla toplamda 128,3 milyar dolar sermaye değerine ulaştı.