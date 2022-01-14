ABD'de girişim sermayesi yatırımları rekor kırdı
PitchBook ve National Venture Capital Association tarafından hazırlanan rapora göre ABD'de girişim sermayesi yatırımları 2021 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 330 milyar dolara ulaştı.
14.01.2022 - 10:43 |
Girişim sermayesi şirketleri 2021 yılında teknoloji, biyoteknoloji, sağlık hizmetleri, finansal teknoloji sektörlerinde yatırıma hız verdi ve toplam 17 bin 54 yatırım gerçekleştirdi.
Girişim sermayesi fonlarına yatırımlar ilk kez 100 milyar dolar sınırını aştı.
Girişim sermayesi alanında faaliyet gösteren şirketlerin 730 fonu 2021'de, 2020 yılına göre 40 milyar dolar artışla toplamda 128,3 milyar dolar sermaye değerine ulaştı.