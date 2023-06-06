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ABD'de haftalık çelik üretimi yükseldi

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda artış gösterdi.

06.06.2023 - 09:29 |
ABD'de haftalık çelik üretimi yükseldi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 3 Haziran ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 1 artarak 1 milyon 754 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 geriledi.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 78 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 düşüşle 37 milyon 246 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 75,5 olarak gerçekleşti.

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