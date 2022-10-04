'ABD'de hanehalkları hisse satabilir'

Goldman Sachs'ın ABD Hisse Senedi Stratejisti David Kostin yazdığı araştırma notunda yapılan faiz artırımlarının yatırımcıların hisse senedine "alternatif yok" fikrini "makul alternatifler var" şeklinde değiştirmeye başladığını savunarak "Hanehalklarının 2023 yılında 100 milyar dolar tutarında hisse senedi satmalarını bekliyoruz" dedi.

Kostin yüksek faiz oranlarının daha yavaş ekonomik büyüme ile bir araya gelmesinin ABD hisse senetlerinde satışı derinleştireceğini öngörürken, ABD ekonomisinde büyümenin bu yıl yüzde 1,6'ya ve gelecek yıl yüzde 0,9'a yavaşlayacağını, bu yıl yüzde 3,6 olması beklenen işsizlik oranının 2023 yılında yüzde 4'e yükseleceğini tahmin ettiklerini de belirtti.

Kostin raporunda ayrıca yatırım fonlarının 2023 yılında, bu yıl için öngörülen 350 milyar dolardan daha az, yaklaşık 300 milyar dolar tutarında ABD hisse senedi satacaklarını da öngördü.