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ABD'de ikinci el konut satışları şubatta beklenenden fazla azaldı

ABD'de ikinci el konut satışları, şubatta bir önceki aya göre beklenenden fazla düşüş göstererek yüzde 6,6 azalışla 6,22 milyona geriledi.

22.03.2021 - 18:26 | | AA
ABD'de ikinci el konut satışları şubatta beklenenden fazla azaldı

National Association of Realtors (NAR), şubat ayına ilişkin ABD ikinci el konut satış verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, şubatta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 6,6 azalışla 6,22 milyona indi. Beklenenden fazla azalış gösteren ikinci el konut satışlarının yüzde 3 azalarak 6,50 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İkinci el konut satışları, ocakta aylık yüzde 0,2 artışla 6,66 milyon olmuştu. Ülkede ikinci el konut satışları, şubatta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 9,1 arttı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, şubatta yıllık bazda yüzde 15,8 artarak 313 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, şubatta ikinci el konut satışlarında yaşanan düşüşe rağmen konut piyasasının salgın öncesi dönemden daha iyi performans gösterdiğini belirtti.

Gelecek aylarda yüksek fiyatlar ve artan konut kredisi (mortgage) oranları nedeniyle konut satışındaki azalmayla konut piyasasındaki büyümede yavaşlama olabileceği uyarısında bulunan Yun, yine de bu yılki satışların 2020'ye kıyasla daha fazla olmasını beklediğini kaydetti.

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