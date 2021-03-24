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ABD'de imalat sanayi PMI arttı

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak 59 seviyesine yükseldi ancak piyasa beklentilerinin biraz altında kaldı.

24.03.2021 - 17:53 | | AA
ABD'de imalat sanayi PMI arttı

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin mart ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, martta bir önceki aya kıyasla 0,4 puan artarak 59 değerine çıktı. İki ayın en yüksek seviyesine tırmanan endeksin 59,3 değerini alması bekleniyordu. Endeks, şubat ayında 58,6 olmuştu.

Hizmet sektörü verisi beklentiler paralelinde

Hizmet sektörü PMI ise martta bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 60'a çıktı. Temmuz 2014'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan endeks, beklentilere paralel bir seyir izledi. Hizmet sektörü PMI, şubatta 59,8 değerini almıştı.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise martta bir önceki aya kıyasla 0,4 puan azalarak 59,1 oldu. Bileşik PMI, şubatta 59,5 olarak hesaplanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının dağıtımı, ekonominin yeniden normale dönmesi ve 1,9 trilyon dolarlık destek paketinin talebin 6 yılı aşkın süredir görülmeyen bir düzeyde yükselmesine yardımcı olduğunu, hem mal hem de hizmet siparişlerini artırdığını belirtti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

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