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ABD'de imalat sanayi rekor seviyeye yükseldi

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta bir önceki aya göre 1 puan artışla 61,5'e ve hizmet sektörü PMI 5,4 puan artışla 70,1'e çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

21.05.2021 - 17:18 | | AA
ABD'de imalat sanayi rekor seviyeye yükseldi

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin mayıs ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, mayısta bir önceki aya kıyasla 1 puan artarak 61,5 değerine çıktı.

Bu dönemde rekor seviyeye yükselen endeksin 60,2 değerini alması bekleniyordu. Endeks, nisan ayında 60,5 olmuştu.

Hizmet sektörü verisi de zirve yaptı

Hizmet sektörü PMI da mayısta bir önceki aya göre 5,4 puan artarak 70,1'e çıktı. Tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydeden endeksin 64,5 değerinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

Hizmet sektörü PMI, nisanda 64,7 değerini almıştı.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise mayısta bir önceki aya kıyasla 4,6 puan artarak 68,1 oldu. Bileşik PMI, nisanda 63,5 olarak hesaplanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, ABD ekonomisinin mayısta çarpıcı bir büyüme ivmesi yakaladığını belirtti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

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