ABD'de imalat sektörü aktivitesi daraldı

ISM tarafından hazırlanan imalat PMI nisan ayında da 50 puan olan başa baş seviyesinin altında kalarak daralmaya işaret etti.

Son 6 aydır daralmaya işaret eden imalat PMI nisan ayında, mart ayındaki 46,3 puandan 47,1 puana toparlandı. Ekonomistler ise imalat PMI'nın nisan ayında 46,8 puan olmasını bekliyordu. Mart ayı imalat PMI Mayıs 2020'den bu yana görülen en düşük değer olarak kayıtlara geçmişti.

İmalat sektörü ABD ekonomisinin yüzde 11,3'ünü oluşturuyor.

Nisan ayında ISM yeni siparişler alt endeksi mart ayındaki 44,3 puandan 45,7 puana toparlanırken, istihdam endeksi 46,9 puandan 50,2 puana ve ödenen fiyatlar endeksi 49,2 puandan 53,2 puana yükseldi.