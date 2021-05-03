ABD'de inşaat harcamaları arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarak 1,51 trilyon dolar oldu. Piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydeden inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 1,9 artması öngörülüyordu.

İnşaat harcamalarında şubat ayında yaşanan azalış ise yüzde 0,8'den yüzde 0,6'ya revize edildi.

Söz konusu dönemde, özel sektör inşaat projeleri yüzde 0,7 artarken, kamu inşaat harcamaları yüzde 1,5 azaldı.

İnşaat harcamaları, yıllık bazda ise yüzde 5,3'lük artış kaydetti.