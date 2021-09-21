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ABD'de inşaat izinleri arttı

ABD'de konut başlangıçları, ağustosta yüzde 3,9 artışla 1 milyon 615 bine çıkarak beklentileri aşarken, inşaat izinleri yüzde 6 artarak 1 milyon 728 bine yükseldi.

21.09.2021 - 17:18 | | AA
ABD'de inşaat izinleri arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı. Buna göre, konut başlangıçları, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,9 artarak 1 milyon 615 bine çıktı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösteren konut başlangıçlarının 1 milyon 555 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, temmuzda 1 milyon 554 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, ağustosta yıllık bazda ise yüzde 17,4'lük artış kaydetti.

İnşaat izinleri de beklentileri geride bıraktı

İnşaat izinleri ise ağustosta aylık bazda yüzde 6 artışla 1 milyon 728 bin seviyesine yükseldi. Nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşan inşaat izinlerine ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 600 bin olması yönündeydi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen inşaat izinleri, temmuzda 1 milyon 630 bin seviyesinde kaydedilmişti. Ülkede geçen ay inşaat izinleri, yıllık bazda ise yüzde 13,5'lik artış gösterdi.

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