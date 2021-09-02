ABD'de işten çıkarmalar 24 yılın en düşüğünde

Challenger, Gray & Christmas tarafından yapılan açıklamaya göre, işten çıkarmalar ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 17 düşüşle 15 bin 723 oldu. Böylece 1997 yılı Haziran ayında görülen 15 bin 91 işten çıkarmanın ardından en düşük seviye görüldü.

İşten çıkarmalar yıllık bazda yüzde 86,4 azaldı. Bir önceki ay 18 bin 942, geçen yıl aynı ay 115 bin 762 kişi işten çıkarılmıştı.

Rakamlarla ilgili değerlendirmede bulunan Challenger, Gray & Christmas Kıdemli Başkan Yardımcısı Andrew Challenger, "Şirketler, personel azaltmak bir yana ellerindeki kalifiye elemanların ayrılmasından endişe ediyorlar. Elemanları ellerinde tutmaya çalışıyorlar" dedi.

Bilgi Notları:

- İşten çıkarmalar, 2020 yılı Nisan ayında 671 bin 129 ile verilerin tutulmaya başlandığı 1993 yılı Ocak ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

- Fed'in son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisi bu yıl için yüzde 4,5, 2022 için yüzde 3,8, 2023 için yüzde 3,5, uzun dönem için yüzde 4 olarak açıklanmıştı.

- ABD'de işsizlik oranı yüzde 5,4 seviyesinde bulunuyor. Cuma günü açıklanacak yeni oranın yüzde 5,2 seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor.

- Tarım dışı istihdam için piyasa beklentisi 720 bin artış olacağı yönünde. Bir önceki ay 943 bin yükseliş yaşanmıştı.

- Challenger'in bir sonraki raporu 7 Ekim'de açıklanacak.