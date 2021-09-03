ABD'de istihdam artışı ağustosta yavaşladı

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam, ağustosta 235 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin altında bir artış gösteren ve 7 ayın en düşük seviyesine inen tarım dışı istihdam verisinin, söz konusu dönemde 750 bin kişi artması öngörülüyordu.

Bu dönemde istihdam artışının en çok görüldüğü sektörler, profesyonel ve ticari hizmetleri, nakliye ve depolama, özel eğitim, imalat ve diğer hizmetler oldu.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin haziran ve temmuz ayı verilerinde ise revizyona gidildi. Buna göre, haziranda tarım dışı istihdamdaki artış 938 binden 962 bine yükseltilirken, temmuz ayı verisindeki artış 943 binden 1 milyon 53 bine çıkarıldı.

İşsizlik beklentiler dahilinde geldi

ABD'de işsizlik oranı ise ağustosta 0,2 puan azalarak yüzde 5,2'ye geriledi. Bu dönemde beklentiler ile paralel bir seyir izleyen işsizlik oranı, Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi. İşsizlik oranı temmuzda yüzde 5,4 olmuştu.

Ülkedeki işsiz sayısı ağustosta 318 bin kişi azalarak 8,4 milyona indi. İş gücüne katılım oranı, ağustosta değişim göstermeyerek yüzde 61,7 oldu.

Haftalık ortalama çalışma saati ağustosta 34,7 seviyesinde gerçekleşirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise ağustosta 30,73 dolara çıktı.

ABD'de işsizlik oranı Kovid-19 salgınının etkisiyle Nisan 2020'de yüzde 4,4'ten yüzde 14,7'ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Analistler, istihdam artışının ağustosta keskin bir şekilde yavaşladığını, ağustos verisinin Kovid-19 salgınında Delta varyantının ekonomi üzerindeki etkisine ilişkin endişeleri artırdığını belirtti.