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ABD'de ithalat endeksi beklenenden az arttı

ABD'de ithalat fiyat endeksi haziranda aylık yüzde 1, ihracat fiyat endeksi yüzde 1,2 arttı.

16.07.2021 - 09:38 | | AA
ABD'de ithalat endeksi beklenenden az arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı. Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1 arttı.

Beklenenden az artış kaydeden ithalat fiyat endeksinin, bu dönemde yüzde 1,2 artacağı tahmin ediliyordu. Söz konusu endeks, mayısta yüzde 1,4'lük artış kaydetmişti.

İthalat fiyat endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 11,2'lik yükseliş gösterdi.

Ülkede ihracat fiyat endeksi de haziranda aylık bazda yüzde 1,2'lik artış kaydetti. Piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyen endeks, mayısta ise yüzde 2,2 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 16,8'lik artış kaydetti.

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