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ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksi arttı

ABD'de ithalat fiyat endeksi şubatta aylık yüzde 1,3, ihracat fiyat endeksi de yüzde 1,6 arttı.

16.03.2021 - 17:19 | | AA
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksi arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı. Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 arttı. Beklentilerin üzerinde artış gösteren ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 1,2 artması öngörülüyordu.

İthalat fiyat endeksi, ocakta yüzde 1,4 artarak Mart 2012'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı göstermişti. İthalat fiyat endeksi, şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 3 arttı.

Ülkede ihracat fiyat endeksi de şubatta aylık bazda yüzde 1,6 artış kaydetti. Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydeden endeksin, yüzde 0,9 artması bekleniyordu. Endeks, ocakta ise yüzde 2,5 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi, şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 5,2 artarak Haziran 2018'den bu yana kaydedilen en yüksek yıllık artışı gösterdi.

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