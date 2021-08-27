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ABD'de kişisel gelirler beklentiyi aştı

ABD'de kişisel gelirler temmuzda aylık yüzde 1,1 artarak beklentileri geride bırakırken, kişisel tüketim harcamaları beklentiler dahilinde yüzde 0,3'lük artış kaydetti.

27.08.2021 - 16:23 | | AA
ABD'de kişisel gelirler beklentiyi aştı

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 artış gösterdi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren kişisel gelirlerin, bu dönemde haziranda olduğu gibi yüzde 0,2 artması öngörülüyordu.

Harcamalardaki artış sınırlı da olsa devam etti

Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları ise temmuzda aylık yüzde 0,3 arttı. Bu dönemde sınırlı da olsa artışını sürdüren kişisel tüketim harcamaları verisi beklentilerle paralel bir seyir izledi. Kişisel tüketim harcamaları haziranda yüzde 1,1 artmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise geçen ay aylık bazda yüzde 0,4 artarken, yıllık yüzde 4,2 yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemleri hesaplama dışı tutulan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,6 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde yaşanan yıllık artış Mayıs 1991'den bu yana kaydedilen en yüksek artış oldu.

Analistler, kişisel tüketim harcamalarındaki sınırlı artışın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının belirsizliğe neden olduğunu ve toparlanmaya ivme kaybettirdiğini gösterdiğine işaret etti.

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