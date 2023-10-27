ABD'de kişisel gelirler yükseldi

Ekonomik Analiz Bürosu tarafından bugün açıklanan tahminlere göre kişisel gelir eylül ayında 77,8 milyar dolar, bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.

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Harcanabilir kişisel gelir, kişisel gelirden kişisel cari vergiler düşüldükten sonra 56,1 milyar dolar, yüzde 0,3 yükseldi ve kişisel tüketim harcamaları 138.7 milyar dolar, yüzde 0,7 arttı.

PCE fiyat endeksi eylülde yüzde 0,4 artarken, gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek PCE fiyat endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

Ağustos ayında yüzde 0,4 artan PCE'nin eylül ayında da yüzde 0,4 yükselmesi bekleniyordu. Çekirdek PCE'nin de eylülde yüzde 0,3 arttığı tahmin ediliyordu.