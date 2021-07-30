ABD'de kişisel harcamalar arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede kişisel gelirler haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1'lik artış kaydetti.

Piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösteren kişisel gelirlerin, bu dönemde yüzde 0,3 azalması öngörülüyordu. Kişisel gelirler, mayısta ise yüzde 2,2'lik azalış göstermişti.

Harcamalar yüzde 1 arttı

Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları ise haziranda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamanın tüketici talebini artırmasıyla aylık yüzde 1 arttı. Beklentilerin üzerinde artış gösteren kişisel tüketim harcamalarının bu dönemde yüze 0,7 artması öngörülüyordu. Kişisel tüketim harcamaları mayısta yüzde 0,1 azalmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise geçen ay aylık bazda yüzde 0,5 artarken, yıllık yüzde 4 yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemleri hesaplama dışı tutulan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de haziranda aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,5 arttı.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde yaşanan yıllık artış Temmuz 1991'den bu yana kaydedilen en yüksek artış oldu.

Yıllık bazdaki rekor artışa karşın çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerinin altında kaldı. Söz konusu verinin bu dönemde aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 3,7 artması bekleniyordu.