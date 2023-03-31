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ABD'de kişisel harcamalar beklentinin altında

ABD'de şubat ayında kişisel harcamalarda artış yüzde 0,3 olan beklentinin altında yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.

31.03.2023 - 16:48 |
ABD'de kişisel harcamalar beklentinin altında

Kişisel Harcamalar Çekirdek Fiyat Endeksi (çekirdek PCE) şubat ayında beklentilerin altında bir artış gösterdi.

Şubat ayında çekirdek PCE bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Beklenti ise yüzde 0,4 artış olacağı yönündeydi. Ocak ayında fiyatlar yüzde 0,5 artmıştı.

Yıllık bazda çekirdek PCE ise şubat ayında yüzde 4,6 yükseldi. Ocak ayında yükseliş yüzde 4,7 olmuştu.

ABD'de şubat ayında kişisel harcamalarda artış da yüzde 0,3 olan beklentinin altında yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.

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