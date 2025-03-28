ABD'de kişisel tüketim harcamaları yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

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Buna göre, kişisel gelirler şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı.

Amerikalıların kişisel gelirlerinin bu dönemde yüzde 0,4 yükselmesi bekleniyordu. Ülkede kişisel gelirler, ocakta yüzde 0,7 artış göstermişti.

Kişisel tüketim harcamaları ise şubatta aylık bazda yüzde 0,4 arttı.

Piyasa beklentilerinin altında yükselen kişisel tüketim harcamalarının yüzde 0,5 artması öngörülüyordu. Kişisel tüketim harcamaları ocakta yüzde 0,3 azalmıştı.

FED'İN ENFLASYON GÖSTERGESİ BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, şubatta ocak ayında da olduğu gibi aylık yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,5 arttı.

Endeks, söz konusu dönemde aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel seyir izledi.

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ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de geçen ay aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Endeksteki aylık bazdaki artış oranı, Ocak 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin ocak ayındaki gibi aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,7 artacağı öngörülüyordu.