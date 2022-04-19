ABD'de konut başlangıçları arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre konut başlangıçları mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 artışla 1 milyon 793 bin oldu. Piyasalarda beklenti konut başlangıçlarının yüzde 2,2 düşüşle 1,73 milyona ineceği şeklindeydi.

İnşaat izinleri de tahminlerin aksine yukarı yönlü bir seyir izledi ve yüzde 0,4 artışla 1 milyon 873 bin oldu. Piyasalarda beklenti yüzde 2,1 düşüşle 1,82 milyon inşaat için izin alındığı yönündeydi.

Yıllık bazda konut başlangıçları yüzde 3,9, inşaat onayları yüzde 6,7 arttı.

Aynı ayda tamamlanan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 4,5 artışla 1 milyon 303 bin oldu.

Müstakil konut başlangıçları yüzde 1,7 artışla 1,2 milyon olarak açıklandı.