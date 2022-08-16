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ABD'de konut başlangıçları sert düştü

ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri talepteki azalmayla 2021 yılı Temmuz ayından beri en düşük seviyeye geriledi.

16.08.2022 - 15:58 |
ABD'de konut başlangıçları sert düştü

ABD'de konut başlangıçları temmuzda aylık yüzde 9,6 düşerek yıllıklandırılmış bazda 1,45 milyona geriledi. Ekonomistlerin tahmini yüzde 2,1 düşüş olacağı şeklindeydi.

Talepteki azalma konut inşaatlarının düşüşünde etkili oldu.

İnşaat izinleri ise geçen aya kıyasla yüzde 1,3 düşerek 1,67 milyona geriledi. Beklenti yüzde 3,3 düşüş olacağı yönündeydi.

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