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ABD'de konut fiyat endeksi arttı

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 arttı.

27.04.2021 - 17:25 | | AA
ABD'de konut fiyat endeksi arttı

S&P CoreLogic Case-Shiller, şubat ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artış gösterdi.

Şubat 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösteren endeks, ocakta ise yüzde 11,2 artmıştı. Konut fiyatlarındaki yükselişte, kısıtlı arza karşı artan talep etkili oldu.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise şubatta yıllık bazda yüzde 11,9 arttı. Mart 2014'ten bu yana en büyük artışı gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 11,7 artması yönündeydi. Endeks, ocakta yüzde 11,1'lik artış kaydetmişti.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 17,4 ile Phoenix, yüzde 17 ile San Diego ve yüzde 15,4 ile Seattle oldu.

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