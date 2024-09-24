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ABD'de konut fiyatları arttı

ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 5 arttı.

24.09.2024 - 17:06 | | AA
ABD'de konut fiyatları arttı

S&P CoreLogic Case-Shiller, temmuz ayına ait ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5'lik artış kaydetti.

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Endeks, temmuzda 325,78 değeriyle tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Bu dönemde rekor tazelemesine karşın konut fiyatlarının artış hızında yavaşlama olduğuna işaret eden endeks, haziranda yıllık yüzde 5,5 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,9 yükseldi. Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel artış kaydeden endeks, haziran ayında yüzde 6,5 artmıştı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir New York oldu. New York'ta bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 8,8 yükseldi.

New York'un ardından konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 8,2 ile Las Vegas, yüzde 7,2 ile Los Angeles oldu. Konut fiyatlarının yüzde 0,8 arttığı Portland ise en düşük yıllık artış görülen şehir olarak belirlendi.

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