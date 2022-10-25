ABD'de konut fiyatları geriledi

S&P Case-Shiller 20 kentteki konut fiyatlarına ilişkin endeks ağustosta aylık bazda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 1,3 azaldı. Bu, Mart 2009'dan bu yana en hızlı düşüş oldu.

ABD'de ulusal konut fiyat endeksi ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 yükseldi.

Konut fiyatlarındaki artışın önceki aylara göre yavaşlamaya devam ettiğine işaret eden endeks temmuz ayında yıllık bazda yüzde 15,6'lık artış kaydetmişti.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de ağustos ayında yıllık bazda yüzde 13,1 arttı. Beklentilerin altında kalan endeksin yüzde 14,4 artması bekleniyordu. Endeks temmuz ayında yüzde 16 yükselmişti.