ABD'de konut fiyatlarında yükseliş sürüyor

ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller konut fiyat endeksi mart ayında yüzde 20.6 arttı. Bu, endeksin tutulmaya başlandığı 1987 yılından beri en büyük artış oldu.

20 kentte konut fiyat endeksi aylık bazda yüzde 3.1 arttı. Yıllık yükseliş de yüzde 20.3'ten yüzde 21.2'ye çıktı. Tüm kentlerde çift haneli fiyat artışları görüldü.

BloombergHT'de yer alan habere göre 10 kentte konut fiyatları mart ayında yıllık yüzde 19.5 yükseldi. Şubat ayında artış oranı yüzde 18.7 olmuştu.

S&P DJI Yöneticisi Craig Lazzara, "Konut fiyatlarında düşüş öngörenler en az bir ay daha beklemek zorunda. 17 kentte fiyat artışları şubat ayı verisine göre ivmelendi" dedi.