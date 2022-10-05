ABD'de konut kredisi faizi 16 yılın zirvesinde

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre mevsimsel faktörlerden arındırılmış yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 14,2 düşüşle 218,7 puana indi.



MBA'nın yayınladığı haftalık rapora göre satın alma endeksi yüzde 12,6 düşüşle 174,1 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 17,8 azalışla 430,9 puana geldi.

MBA Ekonomi ve Endüstriden Sorumlu Başkan Yardımcısı Joel Kan, "İpotek oranları geçen hafta yükselmeye devam etti ve genel uygulama faaliyetinde hızlı bir geri çekilmeye neden oldu. Başvurular 1997 yılından bu yana en yavaş hızına düştü" dedi.

Kan geçen hafta Florida'da meydana gelen Ian Kasırgası'nın da başvurularda etkili olduğunu ve yüzde 31 düşüş yaşandığını belirtti.

İki hafta önce 14 yılın ardından ilk kez yüzde 6 seviyesinin üzerine çıkan 30 yıllık mortgage faizi yükselişini sürdürdü ve yüzde 6,52'den yüzde 6,75'e yükseldi. Böylece 2006 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşıldı.

30 yıllık kredilerde faiz oranı geçen yılın aynı dönemine göre 361 baz puan artış gösterdi. 4 haftalık ortalama yükseliş ise 81 baz puan oldu.

15 yıllık kredi faizinde oran yüzde 5,70'ten yüzde 5,96'ya, 5 yıllık ARM kredi faizinde oran yüzde 5,30'dan yüzde 5,36'ya ve 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) kredi faizinde oran yüzde 6,01'den yüzde 6,61'e çıktı.