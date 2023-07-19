ABD'de konut satış hızı 10 yılın dibinde

Redfin Corp verilerine göre ABD'de konut satış hızı yüksek mortgage oranlarının ev sahiplerinin evlerinde kalmaya zorlaması nedeniyle yılın ilk yarısında son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Redfin raporuna göre ilk 6 ayda ABD'de her 1000 konuttan yaklaşık 14'ü el değiştirdi. 2019'un aynı döneminde her 1000 konuttan 19'u el değiştirmişti.

Raporda bu yıl San Jose'de sadece 1000 konutun 6'sının el değiştirdi belirtildi.

Redfin Kıdemli Ekonomisti Taylor Marr yaptığı açıklamada, "Hızlı mortgage faiz artışı ev satın almak isteyen birçok Amerikalı için bir engel oluşturdu. Bu, stokları kilitledi ve piyasaya sunulan evleri çok pahalı hale getirdi" dedi.