ABD'de kripto paralar için önemli gün

Türkiye saati ile 18.00'de başlaması planlanan toplantıda konuşacak olan kripto para şirketleri yöneticilerinin Kongre'den dijital varlıklar konusunda yeni kurallar belirlerken temkinli hareket etmelerini isteyecekleri, aksi bir tavırda kripto para aktivitesinin yer altına çekileceği veya ABD dışına çıkacağı uyarısında bulunacakları bildirildi.

Coinbase CEO'su Alesia Haas, Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunumu basınla paylaştı. Haas sunumunda, "Kamuoyu ile açık şekilde tartışılmış yasal çözümler ortaya konmadığı takdirde, ABD'nin gereksiz şekilde sıkıntılı ve ürkütücü yasalar, düzenlemeler ile karşı karşıya kalması riski var. Böyle bir durum kripto aktivitesini yer altına veya offshore borsalara iter" ifadelerine yer verdi.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi toplantısında Bitfury CEO'su Brian Brooks, Circle Internet Financial CEO'su Jeremy Allaire de yer alacak.