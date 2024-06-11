ABD'de küçük işletme duyarlılığı artış gösterdi

Ulusal Bağımsız İşletmeler Federasyonu (NFIB) tarafından paylaşılan ve küçük işletmelerin piyasaya bakışını yansıtan endeks, Mayıs ayında 89,7 puandan 90,5 puana çıktı. Analistlerin beklentisi endeksin 89,9 puana çıkacağı yönündeydi.

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Ancak bu artışa rağmen endeks üst üste 29'uncu ayda da 49 yıllık ortalama olan 98 puanın altında kaldı. Endeks 2021 yılı Ağustos ayından bu yana 100 puanın altında seyrediyor.

Belirsizlik endeksi 9 puan artışla 85 puana çıktı ve 2020 yılı Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Küçük işletme sahiplerinin %22'si, bir önceki ayla aynı oranla enflasyonun işlerini yürütmede en önemli iş sorunlarının başında geldiğini bildirdi.

NFIB Baş Ekonomisti Bill Dunkelberg, "Küçük işletme sektörü, ekonominin önemli bir kısmı olan GSYH'nin ve istihdamın %40'ından fazlasının üretiminden sorumlu. Ancak küçük işletme sahipleri üst üste 29 ay boyunca tarihsel olarak düşük bir iyimserlik ifade etti ve gelecekteki iş koşullarına ilişkin görüşleri son 50 yılın en kötü seviyelerinde. Reel ekonomide enflasyon pek düşmediği için küçük işletme sahiplerinin rahatlamaya ihtiyacı var" dedi.

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Küçük İşletmeler Endeksi 2018 yılı Ağustos'ta 108,8 puan ile zirve seviyesini görmüştü. Endeks, küçük işletmelerin ekonomik gelişiminin aylık olarak takip edilerek, gelişmelerin raporlanması ile oluşturuluyor.