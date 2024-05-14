ABD'de küçük işletme duyarlılığı toparlandı

Ulusal Bağımsız İşletmeler Federasyonu (NFIB) tarafından paylaşılan ve küçük işletmelerin piyasaya bakışını yansıtan endeks Nisan ayında 88,5 puandan 89,7 puana çıktı. Analistlerin beklentisi endeksin 88,3 puana ineceği yönündeydi. Küçük işletme sahiplerinin yüzde 22'si enflasyonun işlerini yürütmede en önemli iş sorunlarının başında geldiğini bildirdi.

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NFIB Baş Ekonomisti Bill Dunkelberg, "Maliyet baskıları, küçük işletme sahipleri için en önemli sorun olmaya devam ediyor. Buna, çalışanları korumak için maaşları artıran tarihsel olarak yüksek düzeydeki işletme sahipleri de dahil" dedi.

Baş ekonomist, genel olarak küçük işletme sahiplerinin bu zorlukların üstesinden gelmeye devam ederken tarihsel olarak oldukça karamsar olmayı sürdürdüğünü belirterek, "İşletme sahipleri artan düzeyde bir belirsizlikle karşı karşıya ama en iyi yaptıkları şeyi yapmaya, yani müşterilerine hizmet etmeye devam edecekler" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Endeks böylece üst üste 27'nci ayda da 49 yıllık ortalama olan 98 puanın altında kaldı. Endeks 2021 yılı Ağustos ayından bu yana 100 puanın altında seyrediyor.

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Küçük İşletmeler Endeksi 2018 yılı Ağustos'ta 108,8 puan ile zirve seviyesini görmüştü. Endeks, küçük işletmelerin ekonomik gelişiminin aylık olarak takip edilerek, gelişmelerin raporlanması ile oluşturuluyor.