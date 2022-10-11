ABD'de küçük işletmelerin faaliyetleri toparlandı

Ulusal Bağımsız İşletmeler Federasyonu (NFIB) tarafından paylaşılan ve küçük işletmelerin piyasaya bakışını yansıtan endeks eylül ayında 91,8 puandan 92,1 puana çıktı. Analistlerin beklentisi endeksin 91,3 puana ineceği yönündeydi.

Böylece endeks 89,5 puan ile 2013 yılı Ocak ayından bu yana en düşük seviyesini gördüğü haziran ayından sonraki üç ayda da yukarı geldi.

Gelecek 6 ayda iş şartlarının daha iyi olacağını düşünen işletme sahiplerinin oranı 2 puan azalarak yüzde -44'e geldi.