ABD'de küçük işletmelerin koşulları toparlandı

Ulusal Bağımsız İşletme Federasyonu (NFIB) tarafından paylaşılan ve küçük işletmelerin piyasaya bakışını yansıtan endeks geçen ay 89,5 puandan 89,9 puana çıktı. Analistlerin beklentisi endeksin 89,5 puan seviyesinde kalacağı yönündeydi.

Endeks son 11 ay 100 puanın ve üst üste son 7 ay 48 yıllık ortalama olan 98 puanın altında seyrediyor.

Gelecek 6 ayda iş şartlarının daha iyi olacağını düşünen işletme sahiplerinin oranı 9 puan artarak anketin 48 yıllık tarihinin en düşük seviyesi olan yüzde -61'den yüzde -52'ye çıktı.

Küçük işletme sahiplerinin yüzde 37'si önümüzdeki ayda fiyat artışı planlıyor.

NFIB Baş Ekonomisti Bill Dunkelberg rapor ile ilgili değerlendirmesinde işletme sahiplerinin enflasyon, iş gücü sıkıntısı ve tedarik zinciri aksaklıkları ile uğraştıkça belirsizliğin devam ettiğine işaret etti. Ekonomist "2022 yılının ikinci yarısına girerken şirket sahipleri işlerini çok belirsiz bir geleceğe doğru yönetmeye devam edecek" dedi.

Küçük İşletmeler Endeksi 2018 yılı Ağustos ayında 108,8 puan ile zirve seviyesini görmüştü.

Endeks küçük işletmelerin ekonomik gelişiminin aylık olarak takip edilerek gelişmelerin raporlanması ile oluşturuluyor.