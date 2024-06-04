ABD'de LMI endeksi arttı

Arizona Eyalet Üniversitesi, Colorado Eyalet Üniversitesi, Rochester Teknoloji Enstitüsü, Rutgers Üniversitesi, Nevada Üniversitesi ve Araştırmacılar ve Tedarik Zinciri Yönetimi Uzmanları Konseyi (CSCMP) tarafından hesaplanan LMI, Mayıs ayında 52,9 puandan 55,6 puana çıktı.

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LMI'de 50,0'ın üzerindeki herhangi bir okuma lojistik sektörünün büyüdüğüne, altındaki bir okuma daraldığına işaret ediyor. LMI, son 9 ayda 8'inci kez genişleme gösteriyor; bunun son 6'sı üst üste gerçekleşti.

Mayıs ayının en dikkat çekici verisi taşıma fiyatlarında 13,7 puanlık artış oldu. Navlun fiyatlarındaki artışa paralel olarak, söz konusu endeks 44,1 puandan 57,8 puana kadar çıktı.

Endeks hesaplanmaya başladığı tarihten bu yana ortalaması olan 62,2 seviyesinin altında kalmaya 23'üncü ayda da devam etti.

LMI, lojistik sektörünü oluşturan 8 bileşeni kapsıyor; envanter seviyeleri ve maliyetleri, depolama kapasitesi, kullanımı ve fiyatları, nakliye kapasitesi, kullanımı ve fiyatları.