ABD'de mortgage faizi 5 ayın en yükseğinde

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 19 Nisan haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 2,7 düşüşle 196,7 puana indi.

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MBA'nın yayınladığı haftalık rapora göre satın alma endeksi yüzde 1,0 düşüşle 144,2 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 5,6 düşüşle 472,7 puana geriledi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı önceki iki hafta görülen 22 baz puan artışa, 11 baz puan daha ekledi ve yüzde 7,24 seviyesine çıktı. Böylece 29 Kasım 2023 tarihinde görülen yüzde 7,37 seviyesinin ardından en yüksek oranı gördü.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı, önceki hafta görülen yüzde 32,1'den yüzde 30,8'e indi. 15 yıllık faizinde oran 11 baz puan artışla yüzde 6,75 puan olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 12 puan arttı ve yüzde 6,64 puan seviyesine yükseldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 5 puan artışla yüzde 7,45 puan seviyesine çıktı.