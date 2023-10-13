Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaABD'de mortgage faizi arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD'de mortgage faizi arttı

ABD'de mortgage faizi arttı

ABD'de 30 yıllık mortgage faiz oranı devam eden piyasa ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle üst üste beşinci haftasında da artış gösterdi.

13.10.2023 - 09:37 |
ABD'de mortgage faizi arttı

ABD Federal Konut Kredisi İpotek Şirketi (Freddie Mac) tarafından açıklanan verilere göre 12 Ekim ile sona eren haftada sabit faizli 30 yıl vadeli ortalama mortgage oranı 8 baz puan artışla yüzde 7,57'ye çıktı.

Haberin Devamı

Freddie Mac'in mortgage oranlarına ilişkin haftalık raporu, ülke çapındaki kredi verenlerden alınan başvurulara dayanıyor.

30 yıllık faiz oranı geçen yılın aynı haftasına göre 0,65 puan yukarıda bulunuyor. Son 4 haftalık ortalama faiz oranı yüzde 7,39 olurken, 52 haftalık ortalama yüzde 6,68 olarak belirlendi. 30 yıllık faiz oranı 2000 yılından bu yana en yüksek seviyede bulunuyor.

Sabit faizli 15 yıl vadeli oran ise 11 baz puan artışla yüzde 6,89 seviyesine geldi. 15 yıllık faiz geçen yılın aynı haftasına göre 0,80 puan daha yüksek seviyede oluştu. Faizin 4 haftalık ortalaması yüzde 6,73 olurken, 52 haftalık ortalama yüzde 5,98 seviyesinde gerçekleşti.

Wanda Nara, Icardi'nin kariyer planını açıkladı!

Wanda Nara, Icardi'nin kariyer planını açıkladı!

Bakan Güler: Temel hedefimiz rehinelerin bırakılması

Bakan Güler: Temel hedefimiz rehinelerin bırakılması