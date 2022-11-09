ABD'de mortgage faizleri arttı

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi 4 Kasım ile sona eren haftada yüzde 0,1 düşüşle 199,9 puana indi.

MBA'nın yayınladığı haftalık rapora göre satın alma endeksi yüzde 1,3 artışla 162,6 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 3,5 düşüşle 373,1 puana geldi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, “6 haftalık düşüşlerin ardından satın alma başvuruları ilk kez arttı, ancak ev alıcıları daha yüksek oranlar ve devam eden ekonomik koşullar nedeniyle devre dışı kaldığından, endeks 2015'in en düşük seviyelerine yakın seyretmeye devam etti. Refinansman endeksi düşmeye devam etti ve Ağustos 2000'den bu yana en düşük seviyesine geldi" dedi.

Geçen hafta 30 yıllık mortgage faizi, bir haftalık aranın ardından yönünü yeniden yukarı çevirdi ve yüzde 7,06'dan yüzde 7,14'e çıktı. 30 yıllık kredilerde faiz oranı geçen yılın aynı dönemine göre 398 baz puan yukarıda bulunuyor. 4 haftalık ortalama artış ise 33 baz puan oldu.

15 yıllık kredi faizinde oran yüzde 6,37'den yüzde 6,40'a, 5 yıllık ARM kredi faizinde oran yüzde 5,79'dan yüzde 5,87'ye çıktı. Tek gerileyen faiz olan 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) kredi faizinde oran yüzde 6,55'ten yüzde 6,50'ye indi.

Mortgage faaliyetinin yeniden finansman payı, toplam başvuruların yüzde 28,6'sından yüzde 28,1'ine indi.