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UzmanparaABD'de para piyasası fonları talep gördü
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ABD'de para piyasası fonları talep gördü

ABD'li yatırımcılar, ABD başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika kararı öncesinde, 6 Kasım haftasında büyük miktarda parayı para piyasası fonlarına yönlendirdi.

12.11.2024 - 09:05 | | Foreks Haber
ABD'de para piyasası fonları talep gördü

LSEG verilerine göre, yatırımcılar hafta boyunca net 78,68 milyar dolarlık ABD para piyasası fonu satın alarak 25 Eylül'den bu yana en büyük haftalık net alımlarını gerçekleştirdi.

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ABD hisse senedi fonları da iki hafta üst üste yaşanan çıkışların ardından 6 Kasım haftası boyunca yaklaşık 3,96 milyar dolar değerinde net alım gördü.

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