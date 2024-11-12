ABD'de para piyasası fonları talep gördü
ABD'li yatırımcılar, ABD başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika kararı öncesinde, 6 Kasım haftasında büyük miktarda parayı para piyasası fonlarına yönlendirdi.
12.11.2024 - 09:05 | | Foreks Haber
LSEG verilerine göre, yatırımcılar hafta boyunca net 78,68 milyar dolarlık ABD para piyasası fonu satın alarak 25 Eylül'den bu yana en büyük haftalık net alımlarını gerçekleştirdi.
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ABD hisse senedi fonları da iki hafta üst üste yaşanan çıkışların ardından 6 Kasım haftası boyunca yaklaşık 3,96 milyar dolar değerinde net alım gördü.