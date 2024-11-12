ABD'de para piyasası fonları talep gördü

LSEG verilerine göre, yatırımcılar hafta boyunca net 78,68 milyar dolarlık ABD para piyasası fonu satın alarak 25 Eylül'den bu yana en büyük haftalık net alımlarını gerçekleştirdi.

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ABD hisse senedi fonları da iki hafta üst üste yaşanan çıkışların ardından 6 Kasım haftası boyunca yaklaşık 3,96 milyar dolar değerinde net alım gördü.