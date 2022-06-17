ABD'de sanayi üretimi yavaşladı

ABD’de sanayi üretimi verisi açıklandı. Buna göre mayıs ayında sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 5.83 oranında artış kaydetti. Nisan ayında sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 6.29 oranında yükselmişti.

Mayısta aylık bazda sanayi üretimi yüzde 0.2 arttı. Piyasalarda beklenti ise sanayi üretiminin yüzde 0.4 oranında yükselmesi yönündeydi.

Nisan ayında sanayi üretimi yüzde 1.4 oranında artmıştı.

Öte yandan mayıs ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı ise yüzde 79 ile piyasa beklentisi olan yüzde 79.2’nin altında kaldı.