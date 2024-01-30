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UzmanparaABD'de şirketlerin tahvil ihracı rekor kırdı
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ABD'de şirketlerin tahvil ihracı rekor kırdı

ABD'de şirketler uzun vadeli borçlanma maliyetlerindeki düşüşten faydalanmak isterken, önde gelen firmalar ocak ayında 188,57 milyar dolarlık tahvil sattı.

30.01.2024 - 09:37 | | Foreks Haber
ABD'de şirketlerin tahvil ihracı rekor kırdı

Bloomberg News tarafından derlenen verilere göre satışlar ocak ayında 2017 yılında kırılan yaklaşık 175 milyar dolarlık önceki rekoru kırdı. Wall Street tahvil sendikası uzmanları ay sonuna kadar muhtemelen daha fazla satışın geleceğini söyledi. 
 
Goldman Sachs Yatırım Sınıfı Borç Sendikası Başkanı Jonny Fine, "Bu ay kolaylıkla 200 milyar dolarlık satış görebiliriz" dedi. 

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