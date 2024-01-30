ABD'de şirketlerin tahvil ihracı rekor kırdı

Bloomberg News tarafından derlenen verilere göre satışlar ocak ayında 2017 yılında kırılan yaklaşık 175 milyar dolarlık önceki rekoru kırdı. Wall Street tahvil sendikası uzmanları ay sonuna kadar muhtemelen daha fazla satışın geleceğini söyledi.



Goldman Sachs Yatırım Sınıfı Borç Sendikası Başkanı Jonny Fine, "Bu ay kolaylıkla 200 milyar dolarlık satış görebiliriz" dedi.