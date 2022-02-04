ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

Tarım dışı istihdam verisi aralık ayı için 199 bin seviyesinden 510 bine, kasım ayı verisi 249 bin seviyesinden 647 bine revize edildi.

Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 4'e yükseldi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,9 seviyesinde kalacağı yönündeydi. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 7,3'ten yüzde 7,1'e indi.

ABD Merkez Bankası (Fed) son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisini önümüzdeki 3 yıl için yüzde 3,5 olarak açıkladı.

Özel sektörün istihdamı 444 bin ile piyasa beklentisi olan 162 binin üzerine çıktı. İmalat sektöründe istihdam 13 bin artarken, kamuda istihdam 23 bin kişi yükseldi.

Saatlik kazançlar aylık yüzde 0,23, yıllık yüzde 5,68 artış gösterdi. Analistlerin beklentisi aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 5,2 yükseliş olacağı yönündeydi. Ortalama çalışma saati ise 0,2 saat düşüşle 34,5 saat oldu.

Ülkede iş gücüne katılım oranı yüzde 61,9'dan yüzde 62,2'ye yükseldi.