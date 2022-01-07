ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldı

Kasım ayı tarım dışı istihdam verisi 210 bin seviyesinden 249 bin seviyesine revize edildi.

Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3.9'a geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e ineceği yönündeydi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 7,7'den yüzde 7,3'e indi.

ABD Merkez Bankası (Fed) son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisini önümüzdeki 3 yıl için yüzde 3,5 olarak açıkladı.

Özel sektörün istihdamı 211 bin ile piyasa beklentisi olan 365 binin altında kaldı. İmalat sektöründe istihdam 26 bin artarken, kamuda istihdam 12 bin azaldı.

Saatlik kazançlar aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 4,7 artış gösterdi. Analistlerin beklentisi aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 4,2 artış olacağı yönündeydi.

Ülkede iş gücüne katılım oranı yüzde 61,8'den yüzde 61,9'a revize edildi.